Rapid-Trainer Stöger nach 2:2 gegen Dundee: "Dieses Ergebnis tut weh"

Nach vier Siegen in Folge hat Rapid mit dem 2:2 gegen Dundee United erstmals in dieser Saison nicht gewonnen. Im Rückspiel kommende Woche in Schottland braucht Rapid also einen Erfolg, um ins Play-off der Conference League zu kommen.

Nach dem Rückschlag war Trainer Peter Stöger genauso gefasst, wie er es nach den Siegen gewesen war. "Sie sind zu den Toren gekommen, weil sie unsere wenigen Fehler im Defensivverhalten ausgenützt haben. Fußball ist ein Ergebnissport. Dieses Ergebnis tut weh." Speziell die Effizienz sprach laut Stöger für die Schotten. "Vom Ergebnis her ist das schon enttäuschend. Vieles haben wir gut gemacht und wir haben etliche Torchancen herausgespielt. Der Gegner hat aus drei, vier gefährlichen Vorstößen zwei Tore gemacht. Jetzt haben wir nächste Woche die Möglichkeit, bei Dundee zu gewinnen."

Auf die Stimmung freut sich Stöger bereits: "Eine volle Hütte in Dundee - das ist genau das, was wir wollen. Ich gehe davon aus, dass es im Rückspiel nicht weniger Zweikämpfe geben wird. Ich habe immer gesagt, dass das kein leichtes Los ist."

