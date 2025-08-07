Europacup live: So startet Rapid ins Heimspiel gegen Dundee United

Nur wegen der damals gültigen Auswärtstorregel verpasste Rapid im März 1984 den Aufstieg gegen Dundee United ins Semifinale des Landesmeistercups.

Heute stehen die Vorzeichen ein wenig anders. Die Schotten stiegen erst im Vorjahr wieder in die höchste Liga auf und gehen als Außenseiter ins Duell mit Rapid.