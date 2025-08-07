Europacup live: So startet Rapid ins Heimspiel gegen Dundee United
Nur wegen der damals gültigen Auswärtstorregel verpasste Rapid im März 1984 den Aufstieg gegen Dundee United ins Semifinale des Landesmeistercups.
Heute stehen die Vorzeichen ein wenig anders. Die Schotten stiegen erst im Vorjahr wieder in die höchste Liga auf und gehen als Außenseiter ins Duell mit Rapid.
Rapid-Trainer Peter Stöger hat Dundee genau studiert und erwartet: „Es wird ein richtiger Kampf in den zwei Spielen werden.“
Bei der Aufstellung nahm der Coach wenig Rücksicht auf das Sonntag-Spiel bei Sturm Graz und schickt die derzeit nominell stärkste Elf zum Anpfiff: Vor Hedl verteidigen Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao und Horn. Sangare und Amane bilden das defensive Mittelfeld. Hinter Solo-Stürmer Antiste sollen Radulovic, Seidl und Dahl wirbeln.
Erstmals seit Anfang Juni steht Nikolaus Wurmbrand als Ersatzspieler wieder im Kader.
