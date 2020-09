Hartberg verliert nach großem Kampf die Europacup-Premiere

Der Abend bei Piast Gliwice begann für die polnischen Gastgeber schlecht: Trainer Waldemar Fornalik musste nach einem Corona-Test isoliert werden, sein Bruder Tomasz übernahm. Hartberg begann die zweite Runde in der Qualifikation zur Europa League flott: 83 Sekunden dauerte es bis zum ersten Warnschuss, Tadic traf das Außennetz.

In der 8. Minute musste Tormann Swete erstmals eingreifen, ein Weckruf, der ungehört verhallte: Ballverlust von Rep, Konczkowski startete ein Solo vorbei an Luckeneder und Kainz und traf durch Swetes Beine zum 1:0 (10.). In der 33. Minute hielt Kainz aus 24 Metern einfach einmal drauf – 1:1. Nun warteten beide auf Fehler des Gegners, was dem Spiel nicht guttat.