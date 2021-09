Fußball-Europa droht mit WM-Boykott

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin droht mit einem Boykott der Fußball-Weltmeisterschaften, sollte das Turnier tatsächlich künftig im Zweijahresrhythmus ausgerichtet werden.

„Wir können entscheiden, nicht teilzunehmen“, sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union in einem Interview der britischen „Times“, das am Mittwoch geführt und am Donnerstag veröffentlicht wurde.

„So weit ich weiß, gehen die Südamerikaner da auch mit - viel Glück mit einer solchen WM. Ich denke, das wird niemals passieren, da es so sehr gegen die grundlegenden Prinzipien des Fußball verstößt.“