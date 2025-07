EM-Viertelfinale: Schweden fordert im Hit die Titelverteidigerinnen

Es könnte auch ein EM-Finale sein. Weil beide Teams bei der EURO in der Schweiz in der Vorrunde zu begeistern wussten, weil beide Nationen auf der europäischen Bühne schon große Erfolge gefeiert haben. Im Viertelfinal-Hit der Fußball-EM der Frauen bekommt es Titelverteidiger England am Donnerstag (21 Uhr/live ORF 1) mit Schweden zu tun. Die Schwedinnen dominierten in der Gruppenphase und fertigten Dänemark, Polen und Turnier-Mitfavorit Deutschland ab. 15 Spiele ist die „Damlandslaget“ nun schon ungeschlagen.

England schloss die Gruppe D mit zwei Siegen auf Platz zwei ab. Alles deutet auf ein spannendes, enges Match am Zürcher Letzigrund hin. Und England erinnert sich liebend gerne an den Sommer 2022. Vor heimischem Publikum spielten sich die „Lionesses“ in Sheffield in einen Rausch und gewannen das Halbfinale gegen Schweden 4:0. Fünf Tage später setzten sich die Engländerinnen auch gegen Deutschland durch und schrieben mit dem erstmaligen Europameistertitel Geschichte. Viele der damaligen Leistungsträgerinnen sind auch beim Turnier in der Schweiz dabei. Auch an der Seitenlinie stehen mit Sarina Wiegman und Peter Gerhardsson die gleichen Coaches wie damals.

Schweden überzeugte Dieses Mal würde ein klarer Sieg der Engländerinnen jedoch überraschen. Auch den Spielerinnen zufolge liegt die Partie weit in der Vergangenheit. „Ich glaube, seitdem ist so viel passiert. Es sind jetzt zwei ganz andere Teams als damals“, erklärte etwa England-Kapitänin Leah Williamson. Seit dem denkwürdigen Match in Sheffield gab es noch zwei Begegnungen: Im April 2024 trennten sich die beiden Spitzenteams in der EM-Qualifikation 1:1 im Wembley-Stadion, drei Monate später folgte ein 0:0 in Göteborg.

Bei der EM in der Schweiz überzeugten die Schwedinnen bisher auf ganzer Linie, schlossen die Gruppe C mit dem Punktemaximum und einer Tordifferenz von 8:1 ab. England wusste die eigenen Fans – abgesehen vom 1:2 gegen Frankreich – aber auch zu begeistern. Zuletzt feierten die Europameisterinnen einen 6:1-Kantersieg gegen Wales. „Es wird ein spannendes Viertelfinale, auf das wir uns und alle schwedischen Fans sich sehr freuen. England ist ein schwieriger Gegner, mit dem wir zuletzt in den EM-Qualifikationsspielen schon einige Erfahrungen gemacht haben“, sagte Schwedens Langzeit-Coach Gerhardsson.