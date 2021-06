Spanien nach 5:0-Torgala im EM-Achtelfinale, Polen bleibt sieglos

Der Spanier Glück war, dass Dubravka in der 30. Minute einen fürchterlichen Aussetzer hatte. Ein Schuss von Morata ging an die Latte, prallte von dort hoch in die Luft. Dubravka versuchte den Ball über die Latte zu drehen und schlug ihn, von der Sonne geblendet, ins eigene Tor. Glücklich, aber verdient die Führung Spaniens.