Nur 0:0 gegen Schweden: Spanien mit erster Nullnummer dieser EM

Eine Viertelstunde war in Sevilla gespielt, da musste Schwedens Goalie Olsen bei einem Kopfball von Leipzig-Legionär Olmo nach einer Koke-Flanke sein ganzes Können aufbieten. Acht Minuten später verfehlte Koke knapp das Tor. Beide Teams bearbeiteten fast ausschließlich den Rasen in Schwedens Hälfte (Spaniens Goalie Simon berührte in der 36. Minute erstmals den Ball), Morata vergab in der 38. Minute eine Chance. Und fast hätten vor der Pause die Schweden getroffen, einen Schuss von Isak lenkte Llorente an die Stange.