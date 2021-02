EM in zwölf Ländern? Medizinexperte sieht "nicht nur Nachteil"

Eine paneuropäische Fußball-EM ist für den Gesundheitsexperten Daniel Koch unter Corona-Bedingungen auch eine Chance für die Zulassung von Zuschauern zu den Spielen. "Es ist nicht nur ein Nachteil, dass die EURO in verschiedenen Ländern ausgetragen wird", sagte der medizinische Berater der UEFA am Montag der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die UEFA sei in allen Ländern äußerst professionell aufgestellt. Das helfe. "Am Schluss werden aber die Länder und die Städte entscheiden, was möglich ist und was nicht. Die UEFA muss das mit den Regierungen beurteilen", erklärte der Mediziner.