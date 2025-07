EM-Viertelfinale Schweiz gegen Spanien: Das Duell der Teenager

Die Schweiz bejubelte den Aufstieg ins Viertelfinale bei der Heim-EM wie einen Europameistertitel. Die Feste müssen eben so gefeiert werden, wie sie fallen. Auch wenn in besagtem K.o.-Duell schließlich die Weltmeisterinnen aus Spanien warten (heute, 21 Uhr/live ORF 1). Oder vor allem deshalb.

Unterschätzen sollten sie die Schweizerinnen nicht. In der Offensive spielte sich zuletzt Geraldine Reuteler in die Herzen der Fans, am auffälligsten war neben ihr die Züricherin Sydney Schertenleib , die jüngste Spielerin dieser EM. Die 18-Jährige spielte sich mit technischem Feingefühl, Spielverständnis, starken Pässen und guten Laufwegen ins Rampenlicht. Mit ihren 1,78 Metern Körpergröße bringt die offensive Mittelfeldspielerin außerdem Robustheit und Kopfballstärke mit.

„Ihr Limit ist himmelhoch“

In ihren jungen Jahren hat sie bereits 16 Teamspiele in den Beinen. Teamchefin Pia Sundhage ist außerdem ein großer Fan der mental starken Züricherin: „Ich habe selten erlebt, dass sich jemand so schnell entwickelt. Ihr Limit ist himmelhoch.“ An ihrem aktuellen Arbeitsplatz in Barcelona werden bereits Vergleiche mit Lamine Yamal und Lionel Messi bemüht.

Schertenleib kennt die heutigen Gegnerinnen bestens, spielt sie doch seit einer Saison beim FC Barcelona – gemeinsam mit Aitana Bonmati, Alexia Putellas und Vicky Lopez. Lopez ist, wie Schertenleib, 18 Jahre jung.