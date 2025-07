Später Jubel gegen Norwegen: Italien steht im EM-Halbfinale

Die Italienerinnen triumphierten im ausverkauften Stade de Genève und stehen zum ersten Mal seit 1997 in einem EM-Halbfinale.

Vorsichtiger Beginn

Die Azzurre übernahmen früh die Kontrolle in der Partie. Mit viel Ruhe und Ballbesitz gaben sie den Norwegerinnen nur vereinzelt Kontermöglichkeiten. Nach einer verhaltenen ersten Hälfte, in der beide Mannschaften keine zwingenden Torchancen herausspielen konnten, ging es für die Athletinnen beim Pausenstand von 0:0 in die Kabinen.

Das erste Tor ließ nach dem Wiederanpfiff aber nicht lange auf sich warten. In der 50. Spielminute brachte Cristiana Girelli die Italienerinnen in Führung. Kurz darauf hatte Ada Hegerberg vom Elfmeterpunkt die Chance auf den Ausgleich (60.), verschoss aber – zum bereits zweiten Mal bei dieser EM. Sechs Minuten später besserte die ehemalige Weltfußballerin ihren Fehler aber aus und bezwang Laura Giuliani, die zum 100. Mal für Italien im Tor stand.