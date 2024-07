Ehre für Mert Müldür: Ein Wiener erzielte das schönste Tor der EM

Große Ehre für Mert Müldür. Der gebürtige Wiener gewann mit seinem Treffer beim 3:1-Sieg in der Vorrunde gegen Georgien die Fan-Wahl zum schönsten Tor der EM 2024. Müldür übernahm einen Abpraller an der Strafraumgrenze volley mit rechts und traf scharf ins Kreuzeck. In der Shortlist der UEFA-Experten lag Müldür auf Rang sechs.