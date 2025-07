Fußball-EM: Deutschland triumphierte im Elferschießen

Deutschlands Bundestrainer Christian Wück stellte sein Team für das Duell mit den favorisierten Französinnen um und wusste dabei zu überraschen. Torjägerin Lea Schüller musste auf der Bank Platz nehmen, für sie stürmte Giovanna Hoffmann. In der Abwehr setzte er auf eine Fünferkette mit der erfahrenen Kathrin Hendrich und Franziska Kett, die ihr Startelf-Debüt für Deutschland gab.

Von Beginn an bekamen 34.000 Fans ein intensives Spiel und eine Kuriosität zu sehen. In der 12. Minute bekam sich Hendrich in die Haare von Mbock, zog im Strafraum die Französin an deren Zopf. Der VAR schaltete sich ein, Schiedsrichterin Olofsson gab die Rote Karte und Elfmeter. Geyoro schoss schlecht, Torfrau Berger war dran, konnte den Ball aber nicht halten – 1:0 für Frankreich (15.).