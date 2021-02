Durchmarsch für die Gruppensieger in der Champions League

"Wir müssen die Sinne schärfen"

Nach dem ernüchternden 0:2 in Budapest gegen Pep Guardiolas Manchester City meint Trainer Marco Rose: „Wir sollten nicht so vermessen sein, davon zu reden, was uns noch Hoffnung macht.“ Ob der Abschied aus dem Europacup auch ein wenig mit dem angekündigten Abschied Roses zu Dortmund im Sommer zusammenhängt? Vier Pflichtspiel-Partien wartet die Borussia schon auf einen Sieg.

Eine Liga-Niederlage in seiner Heimatstadt am Samstag bei Leipzig und vor allem ein Scheitern im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen seinen künftigen Klub Dortmund am Dienstag würden die Stimmung im Umfeld gegen den von den Fans angefeindeten Rose extrem verschlechtern. Zumal die Gladbacher dann wohl auch die Europacup-Teilnahme in der nächsten Saison abhaken müssten.