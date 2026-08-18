Dortmund holt einen Neuen: Wie geht es jetzt mit Sabitzer weiter?

Borussia Dortmund verpflichtete den niederländischen Mittelfeldspieler Joey Veerman . Der 27-Jährige unterschrieb beim deutschen Vizemeister einen Vertrag bis Sommer 2031. Medienberichten zufolge nutzt Dortmund eine Ausstiegsklausel und zahlt etwa 22 Millionen Euro an den niederländischen Meister PSV Eindhoven . Am Vortag hatte der BVB mit dem Griechen Giannis Konstantelias um 32 Millionen Euro einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet.

„Wir haben einen Fokus unserer Transferaktivitäten in diesem Sommer bewusst auf das Mittelfeldzentrum gelegt, denn mit Pascal Groß und Salih Özcan haben wir seit Jahresbeginn zwei Spieler dort abgegeben - und mit Emre Can planen wir nach seiner Rückkehr zur Mannschaft in der Innenverteidigung“, begründete Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, die Einkäufe.

Auswirkungen auf Sabitzer?

Die Bild spekulierte, dass die Transfers auch Auswirkungen auf den österreichischen Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer haben könnten. „Nach seiner Verpflichtung gibt es nun ein Fragezeichen hinter der Zukunft von Marcel Sabitzer (32), der beim BVB nur noch eine Saison unter Vertrag steht“, schrieb die Zeitung auf bild.de. Allerdings auch, dass sich der ÖFB-Teamspieler nur „bei einem lukrativen Angebot eines Champions-League-Klubs oder aus Saudi-Arabien ernsthafte Wechselgedanken machen“ würde.