Nach Dopingvergehen: Spanischer Fußball-Star für 10 Monate gesperrt

Athletic Bilbao muss fast die gesamte Saison auf Yeray Álvarez verzichten. Der Verteidiger des Champions-League-Starters wurde wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Vorschriften für zehn Monate gesperrt.

Der 30-jährige Álvarez war nach dem Europa-League-Halbfinale gegen Manchester United Anfang Mai positiv auf die verbotene Substanz Canrenon getestet worden.

Diese fördert die Harnausscheidung und kann zur Verschleierung von Doping genutzt werden. Die Sperre für Álvarez läuft rückwirkend seit Beginn seiner Suspendierung Anfang Juni und endet am 2. April 2026.