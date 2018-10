Diego Maradona benötigt künstliche Kniegelenke

Diego Maradona benötigt nach Angaben eines seiner Ärzte künstliche Kniegelenke. German Ochoa, der Maradona 2004 nach Ende seiner aktiven Karriere am linken Knie operiert hatte, berichtete dem Portal Todo Noticias, der Weltmeister von 1986 leide an fortgeschrittener Arthrose an beiden Knien.

Er habe den 57-jährigen Argentinier im Juni so behandelt, dass er seine Aktivitäten bei der WM in Russland so gut wie möglich absolvieren konnte, sagte der Mediziner. Videoaufnahmen von Mitte der Woche zeigen, wie der aktuelle Coach des mexikanischen Klubs Dorados de Sinaloa bei einem Training mit großen Gehschwierigkeiten kämpft.

Vor einigen Wochen hatte sich Maradona zu seinem Problem geäußert: "Ich will so lange arbeiten, wie die Knie mitmachen. An dem Tag, an dem sie nicht mehr mitmachen, gehe ich."