Fußball: Die Wiener Vorgeschichte des deutschen Sensationstrainers

Danach wechselte er wieder nach Deutschland, kam über Aachen und Mannheim 2003 nach Heidenheim, wo er 2007 vom Spieler zum Trainer wurde. Wie damals in Wien ist Schmidt auch in seiner Heimat wegen seiner Bodenständigkeit beliebt. Seine erste Freundin wurde seine Frau und ist wie die beiden Töchter Krankenschwester. Und in der Stunde des Erfolgs gab er einen Anteil des Erfolgs auch an den Vorstandsvorsitzenden weiter, der schon seit der Landesliga beim Klub ist. Und Schmidt ehrte auch den verstorbenen Aufsichtsratsvoritzenden.

Von Statuen und Hunden

Holger Sanwald, der Vorstandsvorsitzende, sagte im Kicker: „Ich biete ihm eine Statue an, er will nicht. Ich biete ihm einen Rentenvertrag an, will er auch nicht – so ist der Frank.“ Das Thema Statue lehnte Schmidt humorvoll ab. Hatte einst ein österreichischer Teamspieler gemeint, dass Tauben Statuen als WC nutzen, so verwies Schmidt darauf hin, dass diese von Hunden als Pissoir missbraucht würden.