Die Schlacht von Highbury

Am 14. November 1934 kam es in London zu einem Fußballspiel, das zu einer der brutalsten Begegnungen der Geschichte werden sollte. In einer wahren Schlacht besiegte die englische Nationalmannschaft im Londoner Highbury-Stadion den frischgebackenen Weltmeister Italien mit 3:2. Eine Schlacht, die von der Presse und von Anhängern als inoffizielles WM-Finale bezeichnet wurde und an Brisanz kaum zu übertreffen war.