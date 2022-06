Die Fans von Red Star Paris kämpfen gegen den Kapitalismus

Der investiert vor allem in die Luftfahrt, kauft erst seit zwei Jahren Fußballvereine: Vasco da Gama in Brasilien, Lüttich in Belgien, FC Genua in Italien. Die Fans fürchten, dass der Fonds nicht das Wohl des Vereins im Blick hat, sondern den maximalen Profit. Um ihren Ärger zu zeigen, warfen Fans Mitte April beim Spiel gegen Sète Bengalos auf das Feld. Der Kunstrasen fing Feuer, der Schiedsrichter brach ab.

Zehn Millionen Euro plus vier Millionen Zuschlag pro Aufstieg kostete der Klub. Gerard Piqué scheiterte mit seiner Offerte. Der Barcelona-Profi, dem mit seiner Firma Kosmos Global Holding schon der FC Andorra gehört, bestätigte der L’Equipe einen Besuch in Paris: „Red Star hat uns aufgrund seiner Geschichte, seiner spektakulären Fans und seines besonderen Stadions sofort gefallen.“

Linke Politiker unterstützen den Klub

Um sich von seinem Vorgänger Sarkozy abzugrenzen, hatte 2015 der sozialistische Präsident Hollande ein Heimspiel von Red Star besucht. Sarkozy unterstützte Paris SG, Präsident Macron unterstützt Marseille. Neoliberale Politiker wie er halten sich von Red Star fern. Aber allen linken Parteien liegt etwas am Erhalt des Klubs, so auch Jean-Luc Mélenchon, der ist mit seiner Partei La France Insoumise (Unbeugsames Frankreich) Triebfeder des Linksbündnisses Nupes und war gestern in der zweiten Runde der Parlamentswahl Herausforderer von Macron.

Éric Coquerel ist eine der führenden Figuren von La France Insoumise und nennt den Investmentfonds „Geier“. Der 63-jährige will es Investmentfonds künftig verbieten soll, mit Sportvereinen zu spekulieren. Die Gesetzesvorlage hat er mit Marie-George Buffet ausgearbeitet, der ehemaligen Sportministerin.