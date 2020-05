Die Bilanz der Bundesliga-Saison 2014/15

Der Blick auf die Tabelle nach 30 Runden verblüfft: eigentlich war damals, am 26. April, schon alles erledigt. Der letzte Angriff auf Salzburg, das Gerangel um die Europacup-Plätze, der Abstiegskampf – alles nur ein vergnügliches Auf und Ab. Nach 36 Runden stehen die zehn Vereine wieder auf jenen Positionen, die sie schon nach 30 Spielen eingenommen hatten. Die letzte offene Frage wird morgen im Cup-Finale beantwortet: Kann die Austria eine Horrorsaison mit dem Titel und der Europacup-Qualifikation retten?

Salzburg strebt natürlich nach dem Double, auch wenn Rechtsverteidiger Christian Schwegler mit einem gebrochenen Mittelfuß ausfällt. Sobald der Schweizer wieder fit ist, wird er sich mit Rückkehrer Stefan Lainer von Ried duellieren müssen.

Auch Rapid verpflichtete noch einen Rechtsverteidiger: der ablösefreie Wechsel von Stephan Auer ist nun offiziell, der Admiraner bindet sich bis Sommer 2018. Für U-20-WM-Spieler Philipp Lienhart kam hingegen kein Transfer-Fax aus Madrid. Wenn Real nicht doch rechtzeitig einen Brief aufgegeben hat, ist die Frist für einen Kauf des Rapid-Talents um rund 800.000 Euro abgelaufen.

Mit dem 5:0 beim einstigen Angstgegner WAC hat Rapid noch einige Bestmarken aufgestellt: bereits seit acht Jahren wurden die Spiele in der letzten Runde durchgehend gewonnen. Und weil Robert Beric gleich drei Mal traf, hat er mit 27 Toren so viele wie kein Rapidler seit Jimmy Hoffer (2008/’09) erzielt. Der letzte grüne Neuzugang mit so einer guten Tor-Quote war Zoran Stojadinovic 1987/’88.

Ob Beric bleibt oder nicht – schwer wird es auf jeden Fall in der Quali zur Champions League mit den möglichen Gegnern Monaco, Donezk, ZSKA Moskau, Ajax und Brügge.