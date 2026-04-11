Notfall auf der Tribüne: In Dortmund wurde es still

Eine bittere Niederlage musste Borussia Dortmund beim 0:1 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hinnehmen. Marcel Sabitzer spielte bei Dortmund bis zur 64. Minute und wurde dann gegen seinen ÖFB-Teamkollegen Carney Chukwuemeka ausgewechselt. Überschattet wurde das Spiel von einem Vorfall, der sich auf den Tribünen ereignete. Eine Person musste reanimiert werden und wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Beide Fangruppen stellten nach der Halbzeit die Unterstützung und die Gesänge ein und verhielten sich ruhig. Weitere Details zu dem Vorfall und zum Zustand der Person waren zunächst nicht bekannt.

RB Leipzig holte mit einem 1:0 gegen Gladbach wichtige drei Punkte im Kampf um einen Startplatz in der Champions League. Im Mittelfeld der Leipziger agierten die drei Österreicher Baumgartner, Seiwald (bis 79.) und Xaver Schlager. Das Tor erzielte Diomande nach Vorarbeit von Baumgartner (81.). Gleich drei Tore von Österreichern gab es beim 3:1 zwischen dem Tabellenletzten Heidenheim und Union Berlin. Der Wiener Mathias Honsak erzielte die ersten beiden Treffer für die Gastgeber, Leopold Querfeld traf für die Gäste.

Der VfL Wolfsburg taumelt dem Gang in die zweite Liga entgegen. Gegen die zuletzt ebenfalls kriselnde Frankfurter Eintracht verloren die Niedersachsen daheim mit 1:2 (0:2) und sind damit unter dem neuen Trainer Dieter Hecking weiter ohne Sieg. Mit dem zwölften sieglosen Spiel in Serie stellten die Wolfsburger den Vereinsnegativrekord aus dem Jahr 1998 ein.