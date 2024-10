Leverkusen lässt gegen den Vorletzten zwei Punkte liegen

Katerstimmung?

Vier Tage nach der 7:1-Gala in der Champions League gegen Celtic Glasgow kassierte Borussia Dortmund eine Niederlage. Der BVB musste sich auswärts Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben und hält damit nach sechs Runden nur bei zehn Punkten, einen Zähler hinter Leverkusen. Die Dortmunder gerieten in Berlin durch einen Elfmeter von Kevin Vogt (26.) in Rückstand, Yorbe Vertessen erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurde Schwarz-Gelb besser, mehr als der Anschlusstreffer durch Julian Ryerson (62.) gelang aber nicht mehr. Bei den Siegern spielte Christopher Trimmel durch, Leopold Querfeld wurde in der 60. Minute eingetauscht. Bei Gästen kam Marcel Sabitzer in der 76. Minute auf den Platz.

Bei Werders 0:1-Heimniederlage gegen Freiburg war Marco Friedl die tragische Figur. Der ÖFB-Rückkehrer fälschte einen relativ harmlosen Schuss von Ritsu Doan ins eigene Tor ab (75.). Friedl und Schmid spielten durch, Marco Grüll kam in der 79. Minute. Auf der Gegenseite waren Junior Adamu und Philipp Lienhart über die komplette Distanz im Einsatz, Michael Gregoritsch saß auf der Bank.