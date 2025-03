Wimmer führte Wolfsburg mit zwei Toren in Bremen zum Sieg

ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer hat den VfL Wolfsburg am Samstag mit seinem ersten Doppelpack in der deutschen Fußball-Bundesliga zu einem 2:1-Sieg bei Werder Bremen geschossen. Der Niederösterreicher traf nach einem Corner (6.) und mit einem satten Distanzschuss (48.). Mainz schob sich mit einem 2:1 in Leipzig auf Rang vier, Borussia Dortmund siegte beim FC St. Pauli 2:0. Die TSG Hoffenheim verschaffte sich mit einem 1:0 in Bochum weiter Luft im Abstiegskampf.