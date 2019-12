Der EURO-Test-Fahrplan des ÖFB-Nationalteams ist komplett

Der Test-Fahrplan des österreichischen Fußball-Nationalteams für die EURO 2020 steht. Nachdem letzte Woche bereits die beiden Heimspiele gegen die Türkei (30. März) und England (2. Juni) jeweils im Wiener Ernst-Happel-Stadion fixiert wurden, stehen jetzt auch die beiden Auswärtsbegegnungen fest.



Im ersten Spiel des Jahres trifft die Mannschaft von Franco Foda am Freitag, 27. März um 20.45 Uhr auswärts auf Wales. Im Rahmen der Qualifikation für die WM 2018 gab es für Österreich ein 2:2-Heimremis gegen das Team rund um Real-Star Gareth Bale, auswärts unterlag man 0:1.



Am Sonntag, 7. Juni (18:00 Uhr), gastiert die ÖFB-Auswahl im letzten Test vor dem Start der EM-Endrunde in Tschechien, gespielt wird in Prag. Beim letzten Aufeinandertreffen am 3. Juni 2014 setzte sich das Nationalteam durch Tore von Marcel Sabitzer und Julian Baumgartlinger auswärts in Olmütz mit 2:1 durch.