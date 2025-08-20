Rapid vor dem Duell mit Györ: Warum Stöger in Ungarn gehen musste

Vor der Reise nach Ungarn wird Peter Stöger – neben dem Studium der Videos – noch seine persönlichen Quellen anzapfen. Der frühere Trainer von Ferencvaros kennt mehrere Insider, „auch mit Maxi Hofmann werde ich mich noch austauschen“. Im Unterschied zum langjährigen Rapid-Verteidiger, der mit Debrecen gegen den FC Györ gespielt hat, fehlt dem Trainer der Hütteldorfer aber noch das direkte Duell mit dem Gegner der Grünen aus dem Play-off zur Conference League: „Györ war damals noch in der zweiten Liga“. Im KURIER-Gespräch erinnert sich Stöger an seine Zeit bei Ferencvaros, die mit Jahresende 2021 nach nur einem halben Jahr zu Ende ging: „Es war trotzdem eine gute Zeit. Und eigentlich waren wir auch erfolgreich.“

Die Grünen aus Budapest spielten in der Europa League („mit einem Sieg gegen Leverkusen“) und waren in der Liga mitten in der Spitzengruppe. Die Trennung kam vielmehr aus grundsätzlichen Überlegungen: „Ich habe in dem Halbjahr viele ungarische Talente gesehen und wollte den Kader umbauen. Zu meiner Überraschung gab es kein Interesse an mehr ungarischen Spielern mit Qualität.“

Menschlich oder lasch? Aus Budapest ist zu hören, dass die menschliche Art von Stöger den Klubbossen zu lasch gewirkt habe. Der Wiener will nicht direkt widersprechen: „Dass ich nicht auf eine harte Hand setze, haben sie aber gewusst. Und meine Bedenken zur Kaderzusammenstellung dürften nicht ganz falsch gewesen sein.“ Tatsächlich kam mit Stani Tschertschessow nach Stöger zwar ein knorriger „harter Hund“ als Trainer, aber auch der Großteil des Kaders musste im Folgejahr gehen. Vor dem Abschied aus der Hauptstadt, wo Stöger in einer Wohnung wohnte, war der jetzt 59-Jährige einmal in Györ. Laszlo Klauß, der frühere Admira-Stürmer, war beim damaligen Zweitligisten mit großen Ambitionen der Sportchef.