Titelverteidiger gegen Topfavorit: Duell der Giganten im Semifinale

Zwei Teams ist es in dieser Saison erst gelungen, dem FC Bayern ein Haxl zu stellen: Dem FC Arsenal in der Vorrunde der Champions League und dem FC Augsburg in der Bundesliga. Abgesehen von diesen Betriebsunfällen reiht sich praktisch eine Galavorstellung an die nächste, weshalb der deutsche Rekordmeister inzwischen für viele in den Rang des Topfavoriten auf den Sieg in der Champions League aufgestiegen ist.

In Hochform Einzig Paris SG, so der allgemeine Tenor, wäre in der Lage, die Bayern auf dem Weg zum Titel und möglichen Triple – die Münchner stehen auch im DFB-Pokalfinale – aufzuhalten. Der Titelverteidiger präsentiert sich nach einem wackligen Start in die Champions-League-Saison (3 Niederlagen) in der entscheidenden Phase bärenstark und bittet heute den Favoriten zum großen Gipfeltreffen im Semifinale (21.00, Sky Austria).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Thilo Schmuelgen Bayern-Coach Vincent Kompany ist im Hinspiel in Paris gesperrt und sitzt auf der Tribüne

Coach auf der Tribüne Das Duell der Giganten gleicht einem vorgezogenen Endspiel. Und ausgerechnet bei diesem Kräftemessen auf höchstem Niveau müssen die Bayern auf ihren Trainer verzichten. Vincent Kompany kassierte beim 4:3 im Viertelfinale gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte und muss das Hinspiel von der Tribüne aus verfolgen.

Großer Respekt „Natürlich werden wir ihn vermissen an der Seitenlinie. Er ist unser Anführer, er ist unser Boss, aber wir werden damit umgehen“, meint Torjäger Harry Kane, der nun 90 Minuten lang die Anweisungen von Assistenztrainer Aaron Danks befolgen muss. Vincent Kompany selbst sieht die Sache gelassen und macht erst gar kein großes Tamtam. „Ich mache mir da keine Sorgen. Es bleiben die Spieler, die das Spiel entscheiden“, beruhigt der Belgier.