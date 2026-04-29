Atletico gegen Arsenal: Ein Elfmeterschießen ohne Sieger

Die Spieler von Paris SG und Bayern München haben Atletico Madrid und Arsenal London wahrlich einen Bärendienst erwiesen. Denn nach dem Spektakel im ersten Semifinale der Champions League am Dienstag (5:4) konnten die beiden anderen Halbfinalisten 24 Stunden später im Grunde nur mehr abstinken. Von einem Torfestival war das Duell zwischen Atletico Madrid und Arsenal dann auch erwartungsgemäß weit entfernt. Spannend war das Kräftemessen aber allemal. Das 1:1 lässt für das Rückspiel in einer Woche in London alles offen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / JUANJO MARTIN Intensives Duell: Bei Atletico gegen Arsenal ging es heiß her

Alarmstufe rot Es war im Vorfeld schon zu erwarten, dass sich die beiden Teams nicht mit offenem Visier begegnen würden: Atletico ist unter Langzeitcoach Simeone bekannt für seinen pragmatischen Zweckfußball ohne Schnörkel, Arsenal wiederum hat nach einigen Rückschlägen in den letzten Wochen viel von seiner Leichtigkeit und Spielfreude verloren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Violeta Santos Moura Gyökeres brachte Arsenal per Elfmeter in Führung

Elfmeter-Tor Der Strafraum blieb daher vorerst eine Tabuzone. Die Hausherren traten in den ersten 45 Minuten offensiv nur bei zwei Aktionen von Goalgetter Alvarez in Erscheinung, Arsenal wirkte in dieser Phase gefährlicher, ein Schuss von Madueke strich nur knapp am Tor vorbei. Für den ersten Treffer musste ein Elfmeter her: Gyökeres brachte Arsenal kurz vor der Pause in Führung, nachdem er von Atletico-Abwehrchef Hancko ungestüm umgerannt wurde (44.).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Violeta Santos Moura Alvarez gelang für Atletico der Ausgleich - ebenfalls per Elfmeter

Der 0:1-Rückstand lähmte den Atletico-Spielern keineswegs die Beine, vielmehr drehten die Spanier nach der Pause – und vermutlich einer saftigen Kabinenpredigt von Coach Simeone – so richtig auf und legten ein Angriffsfurioso hin. Der Ausgleich war nur eine Frage der Zeit, nachdem Alvarez, Lookman und Griezmann schon in den ersten Minuten hochkarätige Möglichkeiten vergaben. Alvarez sorgte schließlich nach einem Handelfmeter für das verdiente 1:1 (56.).

Dominante Hausherren Arsenal war in den zweiten 45 Minuten meist nur am Reagieren und hatte Glück, nicht in Rückstand zu geraten: Ein Schuss von Griezmann landete am Lattenkreuz (63.), bei einem Versuch von Lookman rettete Torhüter Raya (74.). Atletico dominierte das Geschehen, bis zum dritten Mal an diesem Abend ein Elfmeterpfiff ertönte. Und wieder hatte Hancko seine Beine im Spiel, der Arsenal-Stürmer Eze im Strafraum auf den Fuß stieg. Nach langem Videostudium wurde der Strafstoß wieder zurückgenommen.

Weiße Weste Diese Aktion stoppte den Offensivdrang der Hausherren. Im Finish waren die Engländer näher am 2:1 dran, bei einem Schuss von Mosquera konnte sich Atletico-Goalie Oblak auszeichnen (87.).