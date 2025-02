Real-Trainer Ancelotti über Alaba: "Wir brauchen ihn für das Rückspiel"

Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti hofft auf die Rückkehr von David Alaba in der Retourpartie des Champions-League-Play-offs gegen Manchester City. „Für das Rückspiel brauchen wir Rüdiger und Alaba, und ich denke, sie werden einsatzbereit sein“, sagte der Italiener nach dem 3:2 der Madrilenen in Manchester am Dienstagabend.