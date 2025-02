Champions League: Eine laute Premiere für die Bayern-Routiniers

Nicht weniger als 164 Vereinsspiele hat Thomas Müller auf internationalem Parkett bislang absolviert, bei Manuel Neuer sind es 160. Kurios: Noch nie sind die beiden im Celtic Park in Glasgow aufgelaufen. Das wird sich am Mittwoch ändern, wenn die Bayern in Schottland zu Gast sind (21 Uhr/live auf Canal+). Umso mehr freut sich der Bayern-Kapitän Neuer auf eine „krasse Atmosphäre“.

Bayern-Coach Vincent Kompany erinnert sich an seine Spielerkarriere: „Das war eines der lautesten Auswärtsspiele, die ich in meiner Karriere als Spieler je hatte. Diese Momente sind unglaubliche Möglichkeiten, etwas zu erreichen und zu erleben.“ Mit dabei ist auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, der auf einen Platz in der Startelf hofft.

Auch, wenn sich die Münchner das Play-off lieber erspart hätten. Aber mit Niederlagen gegen Aston Villa und Feyenoord Rotterdam hat der deutsche Rekordmeister den direkten Aufstieg ins Achtelfinale verpasst und muss einen Zwischenschwung einlegen. Das werde „kein Spaziergang“, warnte Alan McInally, der bei beiden Klubs unter Vertrag war. „Jeder Fan weiß, dass Bayern mehr Qualität besitzt und somit in diesen zwei Spielen am Ende wohl weiterkommen wird. Aber genau das ist ja das Risiko: Celtic hat nichts zu verlieren.“

Kurz davor trifft der Tabellendritte der italienischen Liga, Atalanta, in Belgien auf den ansässigen Tabellenzweiten Brügge (18.45/live auf Sky). Stefan Posch könnte dabei seine ersten Spielminuten in der Königsklasse für den Klub aus der Lombardei sammeln. Zuvor schnürte der Verteidiger diese Saison in sechs Champions-League-Spielen für Bologna seine Schuhe, die mit nur sechs Zählern in der Gruppenphase ausschieden. Für seinen neuen Klub stand der 27-jährige Steirer bereits zweimal auf dem Platz. Beim 5:0-Ligaerfolg gegen Hellas Verona feierte er auch sein Startelf-Debüt und spielte durch.

Hütter fordert Benfica

Mit Adi Hütter ist am Mittwoch noch ein weiterer Österreicher im Einsatz. Der Monaco-Trainer empfängt mit seinem Team Benfica Lissabon (21 Uhr/live auf Sky). Monaco betritt als Viertplatzierter der französischen Liga die Play-off-Bühne und will im Hinspiel bereits einen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Allerdings kommt Adi Hütters Mannschaft mit einer 1:4-Niederlage gegen Paris Saint-Germain im Gepäck nach Portugal. Ein Duell auf Augenhöhe könnte es hingegen werden, da auch der Zweite in Portugal, Benfica, genau drei der letzten fünf Partien gewann.