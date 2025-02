Siegtor und Verletzung: Das sagt Marko Arnautovic

Es ist keine leichte Saison für Marko Arnautovic bei Inter Mailand . Und auch am Montag erlebte der 35-jährige ÖFB-Stürmer ein Wechselbad der Gefühle. Gegen Fiorentina saß er zunächst - wieder einmal - auf der Bank. In der 28. Minute kam er dann aber für den angeschlagenen Marcus Thuram ins Spiel und zu seinem erst neunten Liga-Einsatz in dieser Saison. Kurz nach der Pause verwertete Arnautovic eine Hereingabe von Carlos Augustoper Kopf zum 2:1-Sieg (52.). Inter kam dadurch bis auf einen Punkt an Leader Napoli heran, der Wiener musste jedoch vorzeitig mit Oberschenkelproblemen vom Platz (77.).

"Es war eine schwierige Zeit, weil ich schon lange nicht getroffen habe", sagte Arnautovic nach der Partie. Tatsächlich war es sein erstes Saisontor in der Serie A. Bislang hat er für Inter nur einmal in der Champions League und einmal im Cup getroffen. "Ich habe viele Chancen ausgelassen. Jetzt, endlich ist das Tor da. Danke an Carlos für den Assist." Über seine Joker-Rolle sagte Arnautovic: "Wenn du immer von der Bank kommst, musst du immer bei 100 Prozent sein und am Platz zeigen, was du kannst."