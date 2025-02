Rubiales verteidigt sich nach WM-Skandal: "Darf ich dir ein Küsschen geben?"

"Ich fragte sie: 'Darf ich dir ein Küsschen geben?' Und sie sagte 'Okay'", so Rubiales bei seiner mit Spannung erwarteten Aussage vor Gericht. Er sei sich "völlig sicher, dass sie mir ihre Zustimmung gegeben hat“ und es sei "völlig spontan" passiert. Hermoso wirft er vor, "ihre Version der Geschichte verändert zu haben". Er habe keinen Druck auf die Spielerin ausgeübt, den Vorfall herunterzuspielen.

Rubiales, der nach dem Skandal bei der Siegerehrung in Australien wochenlang an seinem Amt festgehalten hatte, räumte jedoch vor Gericht ein, dass der Kuss ein Fehler gewesen sei. "Ich hätte einen kühleren Kopf bewahren und mich von der Situation nicht mitreißen lassen sollen."

Hermoso hatte gleich am ersten Verhandlungstag in der Vorwoche berichtet, der unfreiwillige Kuss nach dem Finale der Frauen-WM 2023 in Sydney habe bei ihr „Ekel und Abscheu“ ausgelöst und „einen der glücklichsten Tage meines Lebens überschattet“. Die 34-Jährige hatte auch erzählt, sie sei in den Tagen nach der WM von Rubiales und damaligen Verbandsmitarbeitern unter Druck gesetzt worden, damit sie die Sache herunterspiele und Rubiales nicht beschuldige.