Spektakel in Manchester: Zwei Haaland-Tore reichten gegen Real Madrid nicht

Oft ist es so im Fußball, dass die Spiele, die im Vorfeld sehr viel versprechen, am wenigsten davon einhalten. Zum Start ins Play-off um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League konnte davon keine Rede sein.

Die in den letzten Wochen kriselnde Mannschaft von Pep Guardiola ging durch einen Treffer von Haaland 1:0 in Führung (19.). Es war das 48. Tor des Norwegers in seinem 48. Champions-League-Spiel. Doch der Spielstand gab das Kräfteverhältnis nicht wider. Die ohne den verletzten Alaba angereisten Madrilenen kamen zu mehr Chancen. Alleine Mbappe hatte in der ersten Hälfte drei sehr gute Möglichkeiten, Vinícius Junior traf die Latte.

Dortmund schenkte dem neuen Trainer Niko Kovac den ersten Sieg in toller Manier und dank einer Leistungssteigerung nach der Pause. Da trugen sich Serhou Guirassy (60.), Pascal Groß (68.) und der Ex-Salzburger Karim Adeyemi (82.) nach einem Bilderbuchkonter in die Schützenliste ein. Sabitzer spielte bei den Dortmundern durch.

Beim 3:0 von Paris SG war Ousmane Dembele überragend. Der 27-Jährige holte zuerst einen Elfmeter heraus. Pierre Lees-Melou wehrte Dembeles Schuss im Strafraum mit der Hand ab, den verhängten Strafstoß verwertete Vitinha (21.) souverän.

Kurz vor dem Pausenpfiff ließen die Gastgeber Dembele unbedrängt in den Strafraum laufen und mit links abschließen, der Ball landete im kurzen Eck. In der 66. Minute machte der Stürmer mit etwas Glück seinen Doppelpack perfekt - diesmal mit rechts. Es war sein sechster Saisontreffer in der "Königsklasse". Brest hätte bei einem Stangen-Kopfball von PSG-Kapitän Marquinhos bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum (35.) zwischenzeitlich beinahe ausgeglichen. Nach einem 3:1 und 5:2 in der Liga entschied PSG auch das dritte Saisonduell mit Brest für sich und fixierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge.

Den Juve-Sieg fixierten Weston McKennie (34.) und Samuel Mbangula (82.). Zuvor hatte Ivan Perisic (56.) für die Niederländer ausgeglichen.