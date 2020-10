Champions League: Barca schlägt Juve, ManUnited überrollt Leipzig

Am Dienstag war Barcelonas Klubpräsident Josep Maria Bartomeu zurückgetreten. Seine Kaderpolitik, Trainer- und Managerwahl sowie die ausufernden Lohnkosten waren schon länger unter Beschuss gestanden. Auch Lionel Messi zählte nicht zu seinen Busenfreunden. Am Mittwoch gab es für das so durchgeschüttelte Barcelona zumindest sportlich Grund zum Jubeln, in der Champions League siegten die Katalanen in Turin gegen Juventus hochverdient 2:0. Dennoch wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wirklich Ruhe einkehrt bei den Katalanen.

Barcelona legte in Turin furios los, hatte durch Pjanic und Griezmann (Stangenschuss) gleich tolle Möglichkeiten. Im dritten Anlauf gelang mit etwas Glück die Führung, weil ein Schuss von Dembele entscheidend abgefälscht wurde (14.).