Der Pechvogel von Galatasaray: Aus nach Kollision mit der Werbebande
Es war ein durch und durch schmerzhafter Abend für Galatasaray Istanbul in Liverpool.
Der türkische Meister schied mit der 0:4-Niederlage an der Anfield Road nicht nur im Achtelfinale der Champions League aus, Galatasaray verlor auch noch zwei Spieler durch Verletzungen.
"Ernstes Problem"
Kurios war dabei vor allem das Aus von Stürmer Noa Lang. Der Niederländer taumelte nach einem Zweikampf gegen die Werbebande und klemmte sich den Daumen zwischen den Banden ein.
Lang erlitt dabei eine tiefe und klaffende Schnittwunde und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. "Es ist ein ernstes Problem", sagte Galatasaray-Trainer Okan Buruk. Noch in der Nacht musste sich Lang einer Operation unterziehen.
Der Niederländer war nicht der einzige Verletzte, den die Türken beim Debakel in Liverpool zu beklagen hatten. Topstürmer Victor Osimhen zog sich in der ersten Halbzeit einen Bruch des rechten Unterarms zu.
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