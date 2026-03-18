Champions League: Liverpool und Barcelona geigten auf

Real Madrid trifft im Viertelfinale der Champions League auf Bayern München, Paris St. Germain bekommt es mit Liverpool zu tun, Barcelona fordert Atletico Madrid heraus. Fußballfans bekommen in der nächsten Runde der Königsklasse wahre Leckerbissen serviert. Zwei der vier Achtelfinalduelle am Mittwochabend waren so gut wie entschieden, zwei große Mannschaften hingegen mussten noch um den Aufstieg zittern: Barcelona nach einem 1:1 aus dem Hinspiel gegen Newcastle, Liverpool nach einer 0:1-Niederlage bei Galatasaray in Istanbul. Barcelona setzte sich am Ende eindrucksvoll mit 7:2 gegen die Engländer durch und trifft im Viertelfinale in einem spanischen Duell auf Atletico Madrid.

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Anfield-Gala Liverpool kannte daheim gegen Galatasaray nur eine Richtung – nach vorne. Szoboszlai sorgte mit dem 1:0 für den Gleichstand, Salah hätte vor der Pause für die Vorentscheidung sorgen müssen. Zunächst vergab er eine gute Chance, danach mit einem Elfmeter eine sehr gute Möglichkeit. Nach dem Wechsel sorgte dann Etikite für das 2:0, wenig später Gravenberch für das 3:0 und damit für den Aufstieg in die nächste Runde. The cheese was eaten, Liverpool spielte sich in einen Rausch, ein weiterer Treffer zählte wegen Abseits nicht. Am Ende durfte Salah doch noch jubeln, das 4:0 war sein 50. Treffer in der Champions League. Damit ist er der erste afrikanische Fußballer, der in der Champions League diese Marke erreichen konnte.

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Furioses Barca Der FC Barcelona hat sich torreich ins Viertelfinale geschossen. Die Katalanen schickten Newcastle United mit einer 7:2-Packung nach Hause und stiegen mit einem Achtelfinal-Gesamtscore von 8:3 auf. Raphinha und Robert Lewandowski trafen im Camp Nou jeweils doppelt. Wermutstropfen war die Verletzung von Barca-Keeper Joan Garcia, der zehn Minuten vor Schluss vom Feld musste. Für ihn kam der Pole Wojciech Szczesny zum Einsatz.

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Mit einem 6:1-Vorsprung gingen die Bayern ins Heimspiel gegen Atalanta Bergamo. Harry Kane brachte die völlig überlegenen Bayern mit einem im zweiten Anlauf verwandelten Elfer in Führung. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer sah weiterhin von der Bank aus, wie Kane auf 2:0 erhöhte und zwei Minuten später auch Youngster Karl traf. Diaz auf der einen, Samardzic auf der anderen Seite sorgten für den 4:1-Endstand. Die Bayern setzten sich gesamt mit 10:2 durch. Beeindruckend.