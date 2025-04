Von Traum bis Trauma: Welche Schreckgespenster auf Dortmund warten

Seit 22 Pflichtspielen ungeschlagen, an der Spitze der La-Liga-Tabelle und im Finale der Copa del Rey – viele Fans in Barcelona träumen bereits von einem weiteren Triple nach 2009 und 2015.

Die Chancen stehen gut, dass der Traum in Erfüllung geht: Am Mittwoch (21 Uhr/Canal+) trifft die Elf von Trainer Hansi Flick im Viertelfinale der Champions League auf Borussia Dortmund.

Das letzte Duell der beiden Teams liegt noch nicht lange zurück: Am sechsten Spieltag der Liga-Phase im Dezember 2024 setzten sich die Katalanen mit 3:2 in Dortmund durch.

Glaube an Überraschung

Verzichten muss BVB-Trainer Niko Kovac im Duell gegen Flicks Offensivkünstler ausgerechnet auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck, der sich im Training einen Meniskusriss zuzog und für die restliche Saison ausfällt. Dadurch muss Kovac in der Abwehr umdisponieren, fällt wohl auch Niklas Süle für das Hinspiel aus. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wird dem BVB hingegen aufgrund einer Knieverletzung noch länger fehlen.

Dabei hatte Kovac das kriselnde Dortmund erst kürzlich stabilisiert, und nach zwei Siegen in der Bundesliga ist der BVB zumindest wieder in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen. In der Champions League zeigte der BVB jedoch in den letzten beiden Saisonen deutlich bessere Leistungen als in der heimischen Liga.

„Es kann alles passieren“, glaubt Kapitän Emre Can an ein Weiterkommen. „Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall was holen können. Und zu Hause bin ich überzeugt, dass wir sehr gut spielen werden. Von daher: Das wird schon“, ist BVB-Angreifer Karim Adeyemi von einer Überraschung überzeugt.