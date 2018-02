Während in Köln noch immer gestritten wird, wer wen beleidigt hat und wer von wem gefeuert wurde, sorgt die Mannschaft für eine wohltuende Abwechslung. Der 1. FC siegte am Sonntag nach 0:1-Rückstand überraschend bei RB Leipzig mit Marcel Sabitzer. Der Siegestreffer gelang Leonardo Bittencourt in der 77. Minute. Jean-Kevin Augustin hatte Leipzig nach fünf Minuten in Führung gebracht, Vincent Koziello ausgeglichen (70.).

Auch wenn Marc Jankos Karriere im Ausklingen begriffen ist, kann ÖFB-Teamchef Franco Foda mit einem Goalgetter planen: Guido Burgstaller ist nach kurzer Anlaufzeit in seinem zweiten Jahr bei Schalke wieder erfolgreich. Schalke ist in der Tabelle auf die Champions-League-Plätze geklettert, Leverkusen wäre derzeit nur in der Europa League.

Damit träumt Königsblau wieder von der Königsklasse: Durch den zweiten Sieg in Serie, den die Treffer von Guido Burgstaller (11. Minute) und Nabil Bentaleb (89./Foulelfmeter) sicherten, zog Schalke zumindest vorübergehend mit dem Erzrivalen Dortmund gleich. Salzburgs Europacup-Gegner Borussia spielt allerdings zum Abschluss der 24. Runde am Sonntag (20.30 Uhr/ Eurosport live) noch gegen Augsburg.

24. Runde:

Freitag, 23.02.2018 FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1) Mainz: Onisiwo nicht im Kader Samstag, 24.02.2018 Bayern München - Hertha BSC Berlin 0:0 Bayern: Alaba spielte durch; Berlin: Lazaro spielte durch 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 1:1 (0:0) Hoffenheim: Grillitsch spielte durch, Zulj bis 62., Posch nicht im Kader; Freiburg: Lienhart Ersatz Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0) Hannover: Harnik Ersatz VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0) Werder Bremen - Hamburger SV 1:0 (0:0) Bremen: Junuzovic bis 84., Kainz bis 73., Friedl nicht im Kader Sonntag, 25.02.2018 Bayer Leverkusen - Schalke 04 0:2 (0:1) Leverkusen: Baumgartlinger, Özcan Ersatz; Schalke: Burgstaller bis 49./Tor zum 0:1 (11.), Schöpf Ersatz RB Leipzig - 1. FC Köln 1:2 (1:0) Leipzig: Sabitzer spielte durch, Ilsanker auf der Bank, Laimer nicht im Kader, Trainer Hasenhüttl Montag, 26.02.2018 Borussia Dortmund - FC Augsburg 20.30

Tabelle: