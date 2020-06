Verletzte trüben Austria-Sieg - Druck im Abstiegskampf steigt

Vergebener Sieg

Diesen Sieg landete Altach. Die Vorarlberger kristallisieren sich als Gegner im Play-off-Halbfinale - der Erste der Quali-Gruppe bestreitet zunächst ein Heimspiel gegen den Zweiten - nun schon deutlich heraus. Sie liegen fünf Punkte hinter der Austria und haben ihrerseits fünf Zähler Vorsprung auf den SV Mattersburg, den sie mit einem 1:1 im direkten Duell auf Distanz hielten. Es wäre freilich mehr möglich gewesen. So scheiterte Sidney Sam per Elfmeter 20 Minuten vor Schluss an SVM-Torhüter Markus Kuster.

Alex Pastoor sah damit das dritte 1:1-Remis seines Teams in Folge. In der Quali-Gruppe war es das insgesamt fünfte Unentschieden der noch unbesiegten Rheindörfer im siebenten Spiel. Pastoor sah erneut zu wenig Fokussierung im Spiel seiner Elf. "Nach zehn Minuten habe ich gedacht, heute bleibe ich 90 Minuten auf der Bank sitzen, so überlegen waren wir. Doch dann haben wir den Druck und die Spannung vermissen lassen", erklärte der Niederländer. Altach trifft nun am Samstag in Innsbruck auf die WSG Tirol, ehe die Austria dann am Dienstag im "Ländle" gastiert.