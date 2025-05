Sturm in Titellaune, Salzburg zittert jetzt um Champions-League-Platz

Während bei den einst so dominanten Salzburgern die Enttäuschung über den erneut verpassten Titel in der Bundesliga riesig war, kannte die Euphorie bei Sturm Graz nach dem furiosen 4:2-Sieg im Showdown gegen die "Bullen" keine Grenzen. "Wir werden Meister", skandierten die Sturm-Anhänger am Freitagabend vor Spielern und Betreuern noch lange nach Schlusspfiff - ein Szenario, das für die unterlegenen Salzburger zwei Spiele vor Saisonende nicht mehr zu realisieren ist.