St. Pölten kassiert gegen LASK nächste Heimpleite

Samstag, 21.10.2017 Sturm - Mattersburg 3:2 (1:1) Altach - WAC 3:1 (1:0) St. Pölten - LASK 0:1 (0:0) Sonntag, 22.10.2017 Admira - Salzburg 14.00 Austria - Rapid 16.30

Der Aufsteiger spürte, dass die Chance auf den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga seit April 2011 noch nie so groß war und spielte druckvoll nach vorne. Michorl – einmal daneben, einmal abgeblockt – hatte die besten Möglichkeiten. Ein Treffer von Wiesinger wurde wegen einer (zweifelhaften) Abseitsstellung knapp zuvor annulliert (39.). Also machten es die Linzer wie so oft per Standardsituation: Ecke Michorl, Kopfball Ramsebner, Rene Gartler vollendet aus zwei Metern – 0:1 (55.).

Ohne Offensive

Bei St. Pölten hatte sich Trainer Lederer wieder etwas Neues überlegt: Ein 4-1-4-1 ohne gelernten Mittelstürmer, meist spielte Flügel Balic im Zentrum – wirkungslos. Erst nach dem 0:1 kam Pak – und mit dem ersten Ballkontakt allein vor Pervan, vorbei (58.). Es sollte gegen die besseren Gäste die erste und letzte Top-Chance gewesen sein.