Schimpelsberger ist zurück im Rapid-Training

Was am Trainingsplatz sonst noch auffällt: Vor der Grödig-Pleite wurden stundenlang taktische Details fürs Offensivpressing eingeübt. Beim letzten KURIER-Lokalaugenschein am vergangenen Donnerstag wurde immer wieder trainiert, wie der halblinke Innenverteidiger der Grödiger ( Matthias Maak) angelaufen werden sollte, um ihn dazu zu zwingen, mit seinem schwachen linken Fuß das Spiel zu eröffnen. Laut Plan hätten die vielen aufgebotenen Offensivspieler früh den Ball erobert und Grödig mit ihrem technischen Können sofort unter Druck gesetzt.

Passiert ist beim 1:3 das genaue Gegenteil – die Rapidler setzten ihre präzisen taktischen Vorgaben nicht um und wurden selbst früh angepresst.

Auf die Diskrepanz zwischen Training und Match angesprochen, meint Trainer Zoran Barisic: „Ich werde niemals öffentlich über meine Spieler herziehen. Was intern gesprochen wird, bleibt intern.“

Eine Änderung ist vor dem Schlüsselspiel gegen Wiener Neustadt aber doch ersichtlich. (Zumindest) am Mittwoch ließ Barisic wesentlich freier und mit weniger taktischen Vorgaben trainieren. Dafür unterbrach er nach Fehlern aber öfters und lautstärker als gewohnt.

Beim Trainingsspiel 11 gegen 11 wirkte Ersatzgoalie Marko Maric teils so zögerlich, als hätte er in Grödig gepatzt. Trainingsgast war der Amateur Hakan Yilmaz, 20.