Salzburg: 10 Millionen Euro für einen 17-jährigen Franzosen

In der Spielzeit 2023/24 war der groß gewachsene Innenverteidiger hauptsächlich in der U19-Meisterschaft im Einsatz. Zudem nahm er in diesem Jahr auch mit Frankreichs U17 an der Europameisterschaft teil, wo er Kapitän war. Einmal stand Gadou bei PSG bereits im Kader für ein Spiel der UEFA Champions League, kam aber nicht zum Einsatz. Im Sommer war er schon in Österreich zu sehen, als er mit PSG gegen Sturm Graz testete.