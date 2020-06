Kienast wechselt zu Sturm

Nun ist es fix: Roman Kienast, der von der Austria aussortiert wurde, kehrt mit sofortiger Wirkung zu Sturm zurück. Roman Kienast wird zumindest in den kommenden 2,5 Jahren das Trikot des SK Sturm überstreifen. So lange läuft sein neuer, leistungsbezogener Vertrag.

Der gebürtige Salzburger wechselt vom FK Austria Wien an die Mur. Für die Veilchen aus Wien kam er 82 Mal zum Einsatz, erzielte 19 Tore, wurde Meister und schaffte die Qualifikation zur UEFA Champions League. Mit den Schwarz-Weißen wurde Kienast Meister und Cupsieger. Mit 36 Toren in 81 Einsätzen hatte er maßgeblichen Anteil an den Erfolgen

Der Stürmer Ronivaldo Bernardo Sales, kurz Ronivaldo, wechselt mit sofortiger Wirkung zum FK Austria Wien. Ursprünglich hätte der 25-jährige Brasilianer erst im Sommer zur Mannschaft stoßen sollen.