Ex-Teamgoalie Heinz Lindner hat einen neuen Verein

Heinz Lindner geht schön langsam als halber Fußball-Schweizer durch. Der langjährige ÖFB-Teamgoalie ist in der eidgenössischen Super League heimisch geworden und wechselt dort im Sommer zum nächsten Klub.

Nur 1 Match in Bern In Zukunft hütet Heinz Lindner beim FC Zürich das Tor. Für den 35-Jährigen ist es bereits die fünfte Station in der Schweiz. Zuletzt stand der Österreicher bei den Young Boys aus Bern unter Vertrag, kam dort aber nur zu einem Pflichtspieleinsatz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Heinz Lindner im Kreise der österreichischen Nationalmannschaft

Zusammenarbeit mit Marcel Koller „Ich kenne den FCZ nur zu gut, weiß, was das für ein Kaliber ist, was in ihm schlummert. Das wollen wir in den nächsten Jahren wieder rausholen“, erklärte Heinz Lindner. Zuvor war der 37-fache österreichische Teamspieler bereits für den Stadtrivalen Grasshoppers, den FC Basel und den FC Sion tätig. Insgesamt absolvierte er 168 Partien in der höchsten Schweizer Liga.