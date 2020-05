Pause für Pannen-Schiri Schüttengruber

Manuel Schüttengruber ist in die Bundesliga-Geschichte eingegangen: Als Rekordhalter, als Mann mit Konsequenz, als größtes Geschenk der Schiedsrichterzunft an inbrünstig diskutierende Fußball-Runden in diesem Land.

Trotzdem hat ihn der Salzburger Martin Hinteregger wohl auf Lebenszeit von der Liste jener Menschen gestrichen, denen er bei einem Bier Gesellschaft leisten würde. Drei Mal der rote Karton, drei Mal gezückt von der unparteiischen Hand des Herrn Schüttengruber. Das ist einfach zu viel.

Im Sinne der Objektivität und unter Berücksichtigung all der Fehlerquellen, die den Schiedsrichter zur "Pfeife", zum "blinden Hund" oder schon in frühen Tagen der sportplatzspezifischen Beschimpfung gar zur "schwarzen Sau" gemacht haben, sei dem Volksmund zuerst entgegengehalten: Schüttengruber hatte keine Zeitlupenwiederholung, tappte vielleicht ins Blackout – oder seine Optik spielte ihm einen bösen Streich. Jedenfalls hat er sich ein Foul von Hinteregger am Altacher Seeger eingebildet. Elfmeter, Rote Karte, eine klassische Fehlentscheidung.

Sich nach Spielende hinzustellen – begleitet von jedem menschlichen Verständnis, gleichzeitig erdrückt von bebilderter Beweislast – und immer noch den Fehler nicht einzugestehen? Ein Unparteiischer, der trotz besseren Wissens permanent für sich Partei ergreift, widerspricht der Jobbeschreibung. Rote Karte. Aber für immer.