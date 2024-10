Hartberg feiert mit Neo-Trainer Schmid den dritten Sieg in Folge

Manfred Schmid und der TSV Hartberg, da haben sich offenbar die zwei Richtigen gefunden. Seit der Wiener bei den Steirern auf der Bank sitzt, fährt der Klub einen Sieg nach dem anderen ein. Das verdiente 3:2 beim WAC war im dritten Spiel unter Schmid schon der dritte volle Erfolg. In der Tabelle katapultierte sich Hartberg in die Top sechs.

Mijic brachte die Steirer früh in Führung (9.). Die Wolfsberger blieben wie zuletzt bei der Heimpleite gegen WSG Tirol (1:3) harmlos und wachten erst viel zu spät auf. Zwei Tore nach der Pause waren für die Kühbauer-Elf zu wenig, weil für die Hartberger Kainz (56.) und Wilfinger (71.) trafen.

Am Tivoli beendete WSG Tirol am Samstag eine lange Negativserie: Taferner gelang mit einem Freistoß aus spitzem Winkel der erste Treffer in einem Heimspiel seit April (83.). Es reichte für die Hausherren gegen Blau-Weiß Linz trotzdem nur zu einem Remis, weil WSG-Abwehrchef Lawrence bereits vor der Pause ein Eigentor fabriziert hatte (29.).