Die Admira wird trotz Klassenerhalts ein Facelifting bekommen

Die Admira geht in ihre zehnte Bundesliga-Saison in Folge. Und das ist durchaus bemerkenswert – nur Austria, Rapid, Salzburg und Sturm sind noch länger in Österreichs höchster Spielklasse vertreten.

Aber in diesem Jahr war es knapp, ganz knapp sogar. Die Admira bettelte am Samstag im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt bei WSG Tirol mehrmals um ein Gegentor, hielt aber mit mehr Glück als Verstand ein 0:0 und durfte über den Klassenerhalt jubeln, während die Wattener den bitteren Gang in die 2. Liga antreten müssen.