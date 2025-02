Alt, aber wieder gut: Darum steht Ranftl für den Höhenflug der Wiener Austria

„Wie soll es mir schon gehen? Gut natürlich.“ Unnötige fernmündliche Frage, klare Antwort. Reinhold Ranftl war vergangenen Samstag ein entscheidender Faktor, dass die Austria sich im Cup-Viertelfinale in Graz gegen Sturm durchsetzte. Ein Tor erzielt, eines vorbereitet. Am Freitag reisen die Violetten zwecks Wiedersehens wieder nach Graz, diesmal fordert man in der Liga Tabellenführer Sturm.

Ranftl genießt den aktuellen Höhenflug. „Ich bin seit zweieinhalb Jahren bei der Austria. So viele schöne Phasen hatten wir ja nicht. Und zehn Siege in Folge hast du als Spieler in deiner Karriere auch nicht so oft.“ In der Vergangenheit kritisiert, jetzt gelobt. Das alte Lied.