Vor dem zweiten Duell mit Sturm: Warum die Austria nur an Details feilt

Die Austria hat den Schwung des Herbstes über den Winter mit in die beginnende Frühjahrssaison genommen. „Die Mannschaft hat in den vier Wochen Vorbereitung viel investiert“, freut sich Trainer Stephan Helm, dass die Austria mit dem 2:0-Sieg im Cup-Viertelfinale bei Sturm Graz Früchte ernten konnte. Knapp eine Woche später geht es am Freitag schon wieder nach Graz, diesmal in der Liga zum aktuellen Tabellenführer.