Admira besiegt Ried, Altach bleibt gegen Hartberg torlos

Altach - Hartberg

Ein mageres 0:0 in Überzahl erreichte Hartberg beim Debüt von Trainer Klaus Schmidt in Altach. Nach nur zwei gespielten Minuten in der Quali-Gruppe gab es beinahe den perfekten Einstand für Schmidt: Diarra traf die Latte.

Der Russ-Nachfolger hatte nicht allzu viel geändert, nur Stammkraft Kainz musste auf die Bank. Mehr tat sich beim Schlusslicht, das auf den erkrankten Coach Magnin verzichten musste: Altach trat mit wesentlich mehr Zug zum Tor und aggressiver auf. Zu aggressiv im Fall Thurnwald, der nach 15 Minuten eingewechselt worden war. 15 Minuten und einen VAR-Check später gab es Rot für eine Attacke von hinten an Avdijaj.

Chancen und Abseitstore gab es auf beiden Seiten. Altach bleibt 2022 torlos; dass Hartberg 60 Minuten Überzahl nicht ausnutzen konnte, ist doch enttäuschend.

Admira - Ried

Geglückter Start der Admira in die Qualigruppe. Die Südstädter besiegten Ried daheim mit 2:0, feierten damit den ersten Erfolg gegen die Innviertler seit Oktober 2020. Matchwinner für die Niederösterreicher war Roman Kerschbaum, der beide Tore für die Gastgeber erzielte. Beide Male war zuvor der VAR im Einsatz, beide Male wegen eines Handspiels (zuerst Wießmeier, dann Seiwald), beide Male behielt der 28-Jährige vom Elfmeterpunkt die Nerven (11., 71.).

Die Rieder brauchten 73 (!) Minuten, bis sie den ersten Schuss aufs Tor abgaben. Der hatte es aber in sich, Nutz traf die Stange. In der Tabelle bleibt die Mannschaft von Trainer Robert Ibertsberger dennoch an der Spitze. Zumindest bis heute der LASK die WSG Tirol empfängt. Die Admira sammelte drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.